19.01.2022 18:42 Илья Романов

В Харьковском зоопарке проведут квесты для младших школьников (фото)

Харьковчане попросили об этом руководство городского зоосада.



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Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , в Харьковском зоопарке решили провести дополнительные зоологические викторины для юных знатоков природы. Там только объявили о старте квестов к "Месячнику тигра" под названием "Тигрознатоки", а они уже пользуются большой популярностью.

"Заявки на участие поступают и поступают. А вместе с заявками и просьба приобщить к квестам младших школьников. Поэтому Харьковский зоопарк разработал серию мероприятий для малышей", - сообщила пресс-секретарь Харьковского зоопарка Жанна Сусло.

Так, учеников 1-5 классов ждут увлекательные соревнования под названием "Что ты знаешь о животных?" Здесь дети окунутся в мир живой природы благодаря викторинам и конкурсам "Зооазбука", "Кто где живет?", "Кто во что одет?", "Запоминайка".

"Квест - командное соревнование. В каждой команде 5-7 человек, одновременно соревноваться могут до 5 команд, а это значит, что присоединиться к квесту может и целый класс," - пресс-секретарь Харьковского зоопарка Жанна Сусло. Мероприятия будут проходить на территории зоопарка, продолжительность по времени – около одного часа. Участие бесплатное по предварительной записи по телефону 050-301-37-75.

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