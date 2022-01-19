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19.01.2022  18:42   Илья Романов

В Харьковском зоопарке проведут квесты для младших школьников (фото)

Харьковчане попросили об этом руководство городского зоосада.


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Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, в Харьковском зоопарке решили провести дополнительные зоологические викторины для юных знатоков природы. Там только объявили о старте квестов к "Месячнику тигра" под названием "Тигрознатоки", а они уже пользуются большой популярностью. 
 
 
"Заявки на участие поступают и поступают. А вместе с заявками и просьба приобщить к квестам младших школьников. Поэтому Харьковский зоопарк разработал серию мероприятий для малышей", - сообщила пресс-секретарь Харьковского зоопарка Жанна Сусло.
 
Так, учеников 1-5 классов ждут увлекательные соревнования под названием "Что ты знаешь о животных?" Здесь дети окунутся в мир живой природы благодаря викторинам и конкурсам "Зооазбука", "Кто где живет?", "Кто во что одет?", "Запоминайка".
 
"Квест - командное соревнование. В каждой команде 5-7 человек, одновременно соревноваться могут до 5 команд, а это значит, что присоединиться к квесту может и целый класс," - пресс-секретарь Харьковского зоопарка Жанна Сусло. Мероприятия будут проходить на территории зоопарка, продолжительность по времени – около одного часа. Участие бесплатное по предварительной записи по телефону 050-301-37-75.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что продлено бесплатное посещение Харьковского зоопарка
 

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В Харьковском зоопарке проведут квесты для младших школьников В Харьковском зоопарке проведут квесты для младших школьников
Тэги:  зоопарк, тигрознатоки, харьков, викторина
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