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30.07.2021  11:58   

"Все лекарство и все яд" или почему мы празднуем день социальных сетей

День социальных сетей в мире празднуется каждое 30 июля с 2010 года. В наше время без них почти никто не представляет свою жизнь.

 
Мало кто помнит, но первой социальной сетью была Classmates, созданная  в 1995 году Рэнди Конрадом. С нее и началось бурное развитие соцсетей в Интернете. 
 
После в 2004 году произошла самая настоящая революция - появляется Facebook, который за несколько лет становится самой популярной в мире социальной сетью. 
 
Instagram пришел к пользователям в 2010, а в 2012 году Facebook выкупил сеть за миллиард долларов. Интересно, что изначально Instagram был создан лишь для владельцев айфонов, и только в 2012 стал доступен для смартфонов под управлением ОС Android. 
 
Революция же в рамках Instagram произошла в 2015, когда у площадки появился мессенджер. Тогда это стало полноценной социальной сетью, ведь задумка таковой - общение, которого было слишком мало в комментариях под фото.
 
В 2017 украинцы поддержали создание собственной социальной сети Ukrainians, разработать которую предложила команда программистов из Канады StartupSoft. Планировалось, что сеть Ukrainians будет разработана за четыре месяца сразу для трех платформ – web, iOSи Android. Однако в 2017 же по инициативе разработчиков сеть и прекратила свое существование, а потому Украина не получила своего аналога запрещенному тогда ВКонтакте и Одноклассники. 
 
Facebook и Instagram - вот две самые популярные среди Украинцев соц.сети, также популярные и по всему миру. 
 
Число людей, которые регулярно заходят в социальную сеть Facebook,  2,5 миллиарда — около трети от всего населения планеты. 
 
Общее количество активных пользователей Instagram оценивалось в 1.16 миллиарда.
 
Украинский Facebook насчитывает до 16 млн, а Instagram — до 14 млн. 
 
Более новая и набирающая обороты соцсеть - приложение TikTok, которое появилось в 2016 году в Китае. По состоянию на январь 2021 года там зарегистрировано в общем более 2,7 миллиарда пользователей. В Украине это 16 миллионов человек.
 
Появление каждой из этих социальных сетей стало своеобразной революцией в мире Интернета. Они стирают границы культур, языков, стран и даже континентов. Они стали неотъемлемой частью глобализации и жизни каждого третьего человека на планете. Во благо или зло их будет использовать каждый третий - личный выбор, и все же соц.сети - это бесконечный горизонт возможностей человека.
 
Тэги:  праздник
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