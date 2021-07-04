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04.07.2021  14:40   

Ночные разборки: в Харькове мужчина расстрелял своих обидчиков

33-летнему мужчине сообщено о подозрении по факту покушения на умышленное убийство трех лиц.

В Харькове мужчина расстрелял своих обидчиков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры. По словам правоохранителей, 25 июня ночью  33-летний мужчина вместе со своей девушкой находился на территории Киевского района по ул. Шевченко. Возле одного из табачных киосков "Киссет" у него возник конфликт с неизвестными ранее ему тремя мужчинами, в ходе которого 33-летний мужчина угрожал применить физическую силу и совершить с ними расправу.  Позже его девушка ушла, а злоумышленник поехал к себе домой и прихватил с собой револьвер под патрон Флобера  калибр 4 мм. 
Вернувшись на место конфликта, он устроил стрельбу по своим обидчикам. В общей сложности совершив  9 выстрелов в сторону пострадавших.
 
Первый мужчина получил проникающее ранение в брюшной полости, огнестрельное ранение грудной кости, а также передней брюшной стенки с ранением тонкой и толстой кишки. Второй пострадавший получил ссыдины левой голени, а третий - получил ранение левого плеча.
 
Всем участникам конфликта была оказана медицинская помощь.
 
26.06.2021 злоумышленнику вручено уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества в случае.
 
Сейчас досудебное расследование продолжается и решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику.
 
Напомним, в Харькове на Родниковой, 9а произошла стрельба. 31-летний пострадавший получил ранения в области шеи. Медики скорой госпитализировали его в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  харьков, прокуратура
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