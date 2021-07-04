04.07.2021 14:40

Ночные разборки: в Харькове мужчина расстрелял своих обидчиков

33-летнему мужчине сообщено о подозрении по факту покушения на умышленное убийство трех лиц.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры. По словам правоохранителей, 25 июня ночью 33-летний мужчина вместе со своей девушкой находился на территории Киевского района по ул. Шевченко. Возле одного из табачных киосков "Киссет" у него возник конфликт с неизвестными ранее ему тремя мужчинами, в ходе которого 33-летний мужчина угрожал применить физическую силу и совершить с ними расправу. Позже его девушка ушла, а злоумышленник поехал к себе домой и прихватил с собой револьвер под патрон Флобера калибр 4 мм.

Вернувшись на место конфликта, он устроил стрельбу по своим обидчикам. В общей сложности совершив 9 выстрелов в сторону пострадавших.

Первый мужчина получил проникающее ранение в брюшной полости, огнестрельное ранение грудной кости, а также передней брюшной стенки с ранением тонкой и толстой кишки. Второй пострадавший получил ссыдины левой голени, а третий - получил ранение левого плеча.

Всем участникам конфликта была оказана медицинская помощь.

26.06.2021 злоумышленнику вручено уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества в случае.

Сейчас досудебное расследование продолжается и решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику.

Напомним, в Харькове на Родниковой, 9а произошла стрельба . 31-летний пострадавший получил ранения в области шеи. Медики скорой госпитализировали его в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.