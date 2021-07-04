Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове будут судить адвоката, который способствовал получению взятки полицейскими
04.07.2021  17:06   

В Харькове будут судить адвоката, который способствовал получению взятки полицейскими

Адвокат потребовал денежные средства от своего подзащитного, чтобы заплатить правоохранителям за непривлечение его к уголовной ответственности.

В Харькове пойдет под суд адвокат, за содействие в получении взятки правоохранителями
 
В Харькове сообщено о подозрении адвокату, который в сговоре группой лиц с одним из замначальника отдела полиции №1 Харьковского районного управления полиции №1 ГУНП в Харьковской области и оперуполномоченным этого же отдела требовали и получили от физлица неправомерную выгоду (ч . 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины). Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
 
По данным следствия, адвокат способствовал, чтобы его подзащитный заплатил правоохранителям 10 000 долл США за непривлечение к уголовной ответственности за якобы совершенное им мошенничество при работе в страховой компании.
 
Полицейские получили часть неправомерной выгоды в размере 3000 долл США. В июне 2021 заместителю начальника и оперуполномоченному отдела полиции было сообщено о подозрении.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
 
Следственные действия продолжаются, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому адвокату.
 
Досудебное расследование осуществляется следователями территориального управления ГБР, расположенного в г. Полтаве, оперативное сопровождение - сотрудниками Управления СБУ в Харьковской области.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что в Харькове направлено в суд обвинение в отношении экс-начальник сектора ГУ Нацполиции, который предлагал своим коллегам, увольнявшихся из органов Национальной полиции, решить вопросы, связанные с получением социальных выплат в связи с потерей трудоспособности.
Тэги:  харьков, прокуратура, взятка
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