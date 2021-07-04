04.07.2021 17:06

В Харькове будут судить адвоката, который способствовал получению взятки полицейскими

Адвокат потребовал денежные средства от своего подзащитного, чтобы заплатить правоохранителям за непривлечение его к уголовной ответственности.

В Харькове сообщено о подозрении адвокату, который в сговоре группой лиц с одним из замначальника отдела полиции №1 Харьковского районного управления полиции №1 ГУНП в Харьковской области и оперуполномоченным этого же отдела требовали и получили от физлица неправомерную выгоду (ч . 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины). Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, адвокат способствовал, чтобы его подзащитный заплатил правоохранителям 10 000 долл США за непривлечение к уголовной ответственности за якобы совершенное им мошенничество при работе в страховой компании.

Полицейские получили часть неправомерной выгоды в размере 3000 долл США. В июне 2021 заместителю начальника и оперуполномоченному отдела полиции было сообщено о подозрении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Следственные действия продолжаются, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому адвокату.

Досудебное расследование осуществляется следователями территориального управления ГБР, расположенного в г. Полтаве, оперативное сопровождение - сотрудниками Управления СБУ в Харьковской области.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что в Харькове направлено в суд обвинение в отношении экс-начальник сектора ГУ Нацполиции, который предлагал своим коллегам, увольнявшихся из органов Национальной полиции, решить вопросы, связанные с получением социальных выплат в связи с потерей трудоспособности.