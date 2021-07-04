В Харькове водитель автомобиля протаранил припаркованные авто и сбил женщину на тротуаре (видео)
Дорожно -транспортное происшествие случилось у дома 168 по проспекту Александровскому.
Фото из интернета
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на очевидцев в социальных сетях. По из словам, Hyundai Sonata влетел в припаркованные автомобили и от удара "корейца" отбросило на тротуар, где сбил женщину.
С переломом ребер и травмой ноги ее госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.
Сам водитель Hyundai утверждает, что заснул за рулем, однако очевидцы сообщают, что он находился по действием алкоголя или наркотических средств.
На месте работают правоохранители и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства ДТП выясняются.
Напомним, около часа дня 29 июня в поселке Пересечное автомобиль инкассаторов сбил 86-летнего мужчину, который шел по обочине трассы и вел велосипед с грузом. В результате наезда пенсионер получил телесные повреждения и был госпитализирован в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи Харькова. Там он скончался в тот же день.