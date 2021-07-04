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04.07.2021  11:52   

Масштабный пожар Харьковщине: на сельхозпредприятии горела солома

Пожар на открытой территории сельхозпредприятия произошел в Купянском районе ночью, 4 июля.

На Харьковщине сгорела солома на ферме
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. По словам пожарных, в с. Кругляковка, неподалеку автодороги Кругляковка - Песчаное на открытой территории горела солома в тюках сельскохозяйственного предприятия «Мрія».
 
К месту пожара прибыло  отделение 44-й пожарно-спасательной части ГСЧС в составе 8 человек и вспомогательная техника самого предприятия (2 погрузчика «Manitou», 1 трактор Т-150 (с плугом), 2 трактора Т-150 ( с бочкой 10 куб.м.) и еще 2 трактора «Беларус» (с бочкой на 4 куб.м.). Площадь грения составила 500 кв.м.
 
На Харьковщине сгорела солома на ферме
 
В результате спасательной операции огнеборцам удалось спасли соседние хозяйственные постройки и 140 тонн соломы. На данный момент продолжается дежурство спасателей на для полной ликвидации пожара.
 
Причина возникновения пожара устанавливается.
 
Напомним, на пустыре в селе Николо-Камышеватая Красноградского района сгорел стог соломы из-за попадания грозового разряда.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  харьков, пожар
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