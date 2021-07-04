04.07.2021 11:52
Масштабный пожар Харьковщине: на сельхозпредприятии горела солома
Пожар на открытой территории сельхозпредприятия произошел в Купянском районе ночью, 4 июля.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. По словам пожарных, в с. Кругляковка, неподалеку автодороги Кругляковка - Песчаное на открытой территории горела солома в тюках сельскохозяйственного предприятия «Мрія».
К месту пожара прибыло отделение 44-й пожарно-спасательной части ГСЧС в составе 8 человек и вспомогательная техника самого предприятия (2 погрузчика «Manitou», 1 трактор Т-150 (с плугом), 2 трактора Т-150 ( с бочкой 10 куб.м.) и еще 2 трактора «Беларус» (с бочкой на 4 куб.м.). Площадь грения составила 500 кв.м.
В результате спасательной операции огнеборцам удалось спасли соседние хозяйственные постройки и 140 тонн соломы. На данный момент продолжается дежурство спасателей на для полной ликвидации пожара.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, на пустыре в селе Николо-Камышеватая Красноградского района сгорел стог соломы
из-за попадания грозового разряда.
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