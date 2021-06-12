12.06.2021 14:23

Харьковские полицейские выдворили за пределы Украины гражданина России

Мероприятия проводились сотрудниками Управления миграционной полиции ГУНП в Харьковской области совместно с работниками регионального Главного управления государственной миграционной службы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций областной полиции. По словам правоохранителей, 11 июня 52-летний гражданин Российской Федерации освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за наркопреступления. И, так как оснований для пребывания на территории Украины он не имел, в отношении него сотрудники миграционно службы Украины в Харьковской области составили протокол по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

На основании этого было принято решение о принудительном выдворении данного мужчины на территорию Российской Федерации.

Для этого гражданин был доставлен в пункт пропуска «Гоптовка», где в сопровождении сотрудников управления миграционной полиции он покинул территорию Украины.

Также мужчине запрещен въезд на территорию нашего государства сроком на 3 года.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, 27 мая 46-летнего гражданина РФ, отсидевшего в Украине за воровство, в ыдворили к себе домой.