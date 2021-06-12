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12.06.2021  14:23   

Харьковские полицейские выдворили за пределы Украины гражданина России

Мероприятия проводились сотрудниками Управления миграционной полиции ГУНП в Харьковской области совместно с работниками регионального Главного управления государственной миграционной службы.

Харьковские правоохранители вернули в Россию бывшего заключенного. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций областной полиции. По словам правоохранителей, 11 июня 52-летний гражданин Российской Федерации освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за наркопреступления. И, так как оснований для пребывания на территории Украины он не имел, в отношении него сотрудники миграционно службы Украины в Харьковской области составили протокол по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
 
На основании этого было принято решение о принудительном выдворении данного мужчины на территорию Российской Федерации.
 
Для этого гражданин был доставлен в пункт пропуска «Гоптовка», где в сопровождении сотрудников управления миграционной полиции он покинул территорию Украины.
 
Также мужчине запрещен въезд на территорию нашего государства сроком на 3 года.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, 27 мая 46-летнего гражданина РФ, отсидевшего в Украине за воровство, выдворили к себе домой.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  харьков, выдворение
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