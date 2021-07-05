05.07.2021 15:36

Коронавирус штамма "Дельта" и особенности возвращение в Харьков из-за границы

Кому, возвращаясь в Харьков, необходимо устанавливать приложение "Вдома"

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт ХОГА, со 2 июля 2021 года приложение «Вдома» надо будет устанавливать гражданам Украины, которые вернулись из Португалии, России, Великобритании и Индии или находились на их территории не менее 7 дней за последние 14 дней и не прошли или у них положительный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который должен быть проведен в пунктах пропуска через государственную границу.

Соответствующие изменения были внесены Правительством в постановление «Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

Чтобы пересечь границу в Украину из этих стран, гражданам Украины нужен отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный непосредственно в пункте пропуска через государственную границу. Такой тест проводится до прохождения паспортного контроля. В противном случае необходимо будет пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию или обсервацию с обязательной установкой приложения «Вдома».

Для иностранцев и лиц без гражданства без отрицательного результата такого теста пересечение государственной границы будет запрещено.

«В крупных международных пунктах пропуска через государственную границу в зоне пограничного контроля уже работают пункты тестирования, в которых можно будет сделать быстрый тест», - отметили в министерстве.

Условия въезда в Украину из других стран не менялись - поскольку Украина находится в «зеленой» зоне, приложение устанавливать не нужно.

Минцифра, Минздрав, МВД и Центр общественного здоровья запустили приложение «Вдома» в апреле прошлого года. Минцифра разработала техническую часть. Приложение обеспечило людям возможность проходить самоизоляцию дома в удобных условиях. За это время его загрузили почти 1 млн человек.

Справка. За 2 июля государственную границу на въезд в Украину из России, Великобритании, Португалии и Индии пересекли 5001 человек, из них - 1837 иностранцев и 3164 - граждане Украины. 82 человека были направлены на обсервацию, 40 иностранцам было отказано во въезде в Украину.

Напомним, что ранее мы писали о начале тестирования на Гоптовке начали прибывающих из России.