05.07.2021 16:00

Харьковский зоопарк первым в Украине войдет в Европейскую ассоциацию

Выполняя требования Ассоциации по содержанию животных, в Харьковском зоопарке для орангутангов Жоры и Флоры постелили метровый слой коры и шишек.



РЕДПОСТ

Реконструкция Харьковского зоопарка проходит под пристальным контролем специалистов из Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, наиболее авторитетной организации подобного профиля. Об этом сообщает РЕДПОСТ . На сегодняшний день наш зоопарк является кандидатом на вступление в Ассоциацию, а полноценное членство будет получено уже после открытия 23 августа 2021 года.

Ассоциация выдвигает очень жесткие требования к тому, как содержаться животные в зоопарке. Например, для жителей «Планеты обезьян» на полу уложен метровый слов древесной коры, которая перемешана с хвойными шишками. Именно такое покрытие оберегает обезьян от травм суставов и напоминает их естественную среду обитания. У каждой обезьяныесть укромное место, где животное укрыться от человеческих глаз. Чтобы животные не скучали, в вольерах установлено достаточное количество деревянных брусьев, натянуты канаты и сетки.

Система освещения в зимних вольерах устроена таким образом, что повторяет насыщенность дневного света. По требованиям Ассоциации, в вольерах нельзя включать и выключать свет, как в квартирах людей. Животные привыкли, что свет тухнет постепенно, с заходом солнца, и постепенно возникает – с восходом.

Сейчас в новых вольерах «Планеты обезьян» живут два орангутана – Жора и Флора. Они были бесплатно получены из зоопарка во Франции. Сначала в зоопарк должен был приехать только Жора. Но сложилась такая ситуация, что в зоопарке Франции другие орангутанги стали обижать Жору, а Флора взяла его под свое покровительство. Разлука для пары стала бы огромным стрессом, поэтому их решили не разлучать и обоих отправили в Харьков.

Несмотря на разницу в возрасте Жора и Флора прекрасно находят общий язык, вместе играют, едят, отдыхают. Флоре на днях исполнилось 31, а Жоре – всего 14.

Животные получают полностью сбалансированное питание. Известно, что орангутаны склонны к диабету, поэтому этот факт также учитывается. Животных кормят салатами, в которых содержатся все необходимые им микроэлементы, а также фруктами.

Скоро в вольеры “Планеты обезьян” должны подселить новых обитателей – к орангутангам присоединяться шимпанзе.

Напомним, Дёма, приехавший 1 июня в харьковский зоопарк, является третьим жирафом , рожденным в неволе на территории Украины