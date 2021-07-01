01.07.2021 09:58

"STRONG PEOPLE": история двух харьковчан со стальным телом

Они сгибают гвозди, скручивают арматуру, разбивают кирпичи, разрывают цепи. И еще два десятка разного рода экстремальных трюков.

Это харьковские силачи - Денис и Николай. Коллектив - "STRONG PEOPLE". Ребята работают исключительно голыми руками, зубами, благодаря силе, стальным мышцам и мощному характеру. Повторить то, что им подвластно, в прямом смысле для обычного человека - фантастика.

Основателем "STRONG PEOPLE" был как раз Денис. Он занимается всеми силовыми видами спорта с 16-ти лет. До экстрим-шоу Денис испытывал свои физические возможности сам. Различные аудитории, всеукраинские шоу, выступления за рубежом.

А чтобы все время удивлять искушенного зрителя, которому по вкусу экшн и драйв, ребята и стараются добавлять в программу порцию очередных захватывающих трюков.

Дуэту "STRONG PEOPLE" уже более 5 лет. Особого какого рецепта или напитка, чтобы делать подобные вещи, говорят, нет. Тело необходимо просто тренировать и закалять.

В повседневной жизни - Денис профессиональный спортсмен, автор национального рекорда по разрыву календарей в минуту. Работает фитнес-тренером. Николай - тоже профессиональный спортсмен. Однако работает менеджером по продаже услуг. Дома ребята почти не пользуются молотками и открывалками. А шоу - их хобби, которое приносит удовольствие, но зачастую через боль.

Своими экстремальными шоу "STRONG PEOPLE" стремятся донести молодежи, что в здоровом теле - здоровый дух.

За плечами у "STRONG PEOPLE" выступления на различных площадках, десятки килограммов закрученного металла, сломанных палок, разбитых кирпичей и разорванных грелок. Их увидела чуть ли не вся Европа, страны СНГ. В перспективе, рассказывают харьковские силачи, планируют покорить заокеанскую публику. А пока будут заряжать Харьков.