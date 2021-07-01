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01.07.2021  09:58   

"STRONG PEOPLE": история двух харьковчан со стальным телом

Они сгибают гвозди, скручивают арматуру, разбивают кирпичи, разрывают цепи. И еще два десятка разного рода экстремальных трюков.

В Харькове два силача рвут грелки и ломают палки кадыком
 
Это харьковские силачи - Денис и Николай. Коллектив - "STRONG PEOPLE". Ребята работают исключительно голыми руками, зубами, благодаря силе, стальным мышцам и мощному характеру. Повторить то, что им подвластно, в прямом смысле для обычного человека - фантастика.
 
Основателем "STRONG PEOPLE" был как раз Денис. Он занимается всеми силовыми видами спорта с 16-ти лет. До экстрим-шоу Денис испытывал свои физические возможности сам. Различные аудитории, всеукраинские шоу, выступления за рубежом.
 
А чтобы все время удивлять искушенного зрителя, которому по вкусу экшн и драйв, ребята и стараются добавлять в программу порцию очередных захватывающих трюков.
 
 Дуэту "STRONG PEOPLE" уже более 5 лет. Особого какого рецепта или напитка, чтобы делать подобные вещи, говорят, нет. Тело необходимо просто тренировать и закалять.
 
В повседневной жизни - Денис профессиональный спортсмен, автор национального рекорда по разрыву календарей в минуту. Работает фитнес-тренером. Николай - тоже профессиональный спортсмен. Однако работает менеджером по продаже услуг. Дома ребята почти не пользуются молотками и открывалками. А шоу - их хобби, которое приносит удовольствие, но зачастую через боль.
 
Своими экстремальными шоу "STRONG PEOPLE" стремятся донести молодежи, что в здоровом теле - здоровый дух.
 
За плечами у "STRONG PEOPLE" выступления на различных площадках, десятки килограммов закрученного металла, сломанных палок, разбитых кирпичей и разорванных грелок. Их увидела чуть ли не вся Европа, страны СНГ. В перспективе, рассказывают харьковские силачи, планируют покорить заокеанскую публику. А пока будут заряжать Харьков. 
 

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