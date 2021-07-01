Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Кровавое ДТП под Харьковом: в Безлюдовке женщины переходили дорогу в неположенном месте (ФОТО)
01.07.2021  09:33   Рита Парфенова

Кровавое ДТП под Харьковом: в Безлюдовке женщины переходили дорогу в неположенном месте (ФОТО)

Пострадавших в переломами госпитализировали в харьковскую неотложку.


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Авария произошла 30 июня около 11.15 на улице Змиевской поселка Безлюдовка, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-служба Нацполиции.

Две женщины получили серьезные травмы в дорожно-транспортном происшествии с фурой Renault.

По словам очевидцев, пострадавшие – представительницы одной семьи. Три женщины – бабушка, мама и дочка – вышли из автобуса и стали переходить дорогу в неположенном месте.

Увлеченные разговором, они не заметили фуру. В последний момент младшая из женщин успела отскочить в сторону, а две другие – 60 и 39 лет – попали под грузовик.

ДТП Харьков: две женщины в Безлюдовке попали под фуру




39-летняя женщина получила черепно-мозговую травму и перелом голени. У второй – открытый перелом голени.

Пострадавших госпитализировали в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи Харькова.

ДТП Харьков: две женщины в Безлюдовке попали под фуру

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете отдела полиции № 3 Харьковского РУП №1.

Напомним, около часа дня 29 июня в поселке Пересечное автомобиль инкассаторов сбил 86-летнего мужчину, который шел по обочине трассы и вел велосипед с грузом. В результате наезда пенсионер получил телесные повреждения и был госпитализирован в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи Харькова. Там он скончался в тот же день.

ДТП Харьков: две женщины в Безлюдовке попали под фуру

ДТП Харьков: две женщины в Безлюдовке попали под фуру

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
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