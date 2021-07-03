03.07.2021 12:08

Правоохранители все утро уговаривали спуститься на землю бывшего зека (видео)

Инцидент произошел в Основянском районе Харькова рано утром 3 июля.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Телеграмм-канал ТРУХА. 3 июля около 5 часов утра правоохранителям поступило сообщение о том, что по улице Вернадского между продавщицей одного из магазинов и 30-летним мужчиной возникла ссора, в ходе которой последний палкой ударил женщину по руке. После этого правонарушитель по ограждению залез на крышу постройки на территории автовокзала и стал требовать, что бы к нему приехал кто-либо из руководства правоохранительных органов.

По информации Телеграмм-канала, н порезал себе вены шифером, сломал фонарь, пытался перерезать себе горло, потом хотел на другой руке перегрызть вены, однако заметив, что такая провокация на сотрудников патрульной полиции не действует, сбежал в сторону железнодорожного вокзала "Левада".

Там он залез на электричку Харьков-Изюм и грозился перегрызть электропровода.

На место происшествия выехал наряд патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции, бригада Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Выяснилось, что 30-летний мужчина имел неоднократные судимости за кражи, отбывал длительный срок наказания и накануне был освобожден условно-досрочно. В ходе переговоров начальник отдела полиции уговорил правонарушителя спуститься с крыши. Злоумышленник был задержан и был доставлен в райотдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

Движение пригородных поездов было заблокировано на три часа.