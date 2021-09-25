25.09.2021 07:00

День машиностроителя: события 27 сентября

Ежегодно в четвертое воскресенье сентября в Украине по традиции отмечается День машиностроителя.

В машиностроительном комплексе Украины, который включает более 20 специализированных отраслей, насчитывается свыше 2800 промышленных предприятий и 230 организаций, которые выполняют научные и научно-технические работы. Общее количество работающих — свыше 1 миллиона человек.



В Украине функционирует довольно разветвленная структура транспортного машиностроения, куда входят предприятия по производству тепловозов, вагонов, легковых и грузовых машин и других видов транспорта.



Основными составляющими рынка машиностроительной промышленности Украины является продукция таких отраслей, как транспортное и энергетическое машиностроение, автомобилестроение, а также машиностроение для нефтехимической и химической, металлургической и горнодобывающей промышленности, станкостроение.



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26 сентября 2007 года по инициативе ряда организаций, занимающихся вопросами репродуктивного здоровья, впервые был отмечен Всемирный День контрацепции. Этот День – долгосрочная кампания, направленная на всех женщин и мужчин репродуктивного возраста. Ее цель – снижение высокого уровня незапланированных беременностей.

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26 сентября отмечают Европейский день языков. Возникновение этого праздника связано с тем, что новое тысячелетие ЮНЕСКО объявило веком полиглотов. И в первый год 21 века произошло и первое празднование «Европейского дня языков». Инициаторами создания такого праздника в свое время выступили Европейская комиссия и Совет Европы.



Также в этот день...



В 1849 году родился Иван Павлов, физиолог, первый российский нобелевский лауреат.



1898 – родился Джордж Гершвин (настоящее имя Джейкоб Гершовиц), американский композитор («Порги и Бесс», «Рапсодия в блюзовых тонах»).



1923 – в Харькове родился Александр Александрович Алов (Лапскер), известный советский кинорежиссер, сценарист («Бег», «Как закалялась сталь», «Тегеран-43»).



1932 – родился Владимир Войнович, русский писатель, поэт и драматург («Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Иванькиада», «Москва 2042»).



1934 – родился Олег Басилашвили, актер театра и кино, народный артист СССР («Дни Турбиных», «Осенний марафон», «О бедном гусаре замолвите слово», «Вокзал для двоих», «Сны», даже зачем-то умудрился Воланда сыграть в сериале «Мастер и Маргарита»).



1934 – в Англии спущен на воду океанский лайнер «Queen Mary». Это был первый корабль водоизмещением более 75 000 тонн.



1959 – родился Илья Кормильцев (ум. 2007), российский поэт, переводчик, критик, автор текстов песен и продюсер группы «Наутилус Помпилиус».



1960 – самую длинную речь в истории ООН произнес кубинский лидер Фидель Кастро. Он говорил 4 часа 29 минут.



1961 – в Нью-Йорке с концертом дебютировал американский певец Боб Дилан.



1968 – родился Джеймс Кэвизел, американский актер («Радиоволна», «Страсти Христовы», «Викинги»).



1995 – Украина принята в Совет Европы.



2008 – В Монголии (Цонжин-Болдоге) открыта конная статуя Чингисхана – крупнейший из памятников Чингисхану в Монголии и крупнейшая конная статуя в мире.



Именины отмечают: Александр, Илья, Корнилий, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Степан, Юлиан.