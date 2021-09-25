25.09.2021 21:47

В Харькове прошел турнир по Combat Ju-Jutsu

На турнир по рукопашному бою съехались 15 команд из Харькова и области.

Традиционный открытый турнир по Combat Ju-Jutsu (рукопашный бой) прошёл в Харькове на базе школы № 76 Новобаварского района. Мероприятие проводилось под патронатом руководителя города Игоря Терехова, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.



Данное искусство боя основывается на принципе, по которому человек слаборазвитого телосложения может успешно защититься от более сильного противника, используя надлежащую технику и победить его, рассказывают участники соревнований. Показать своё боевое мастерство съехались юные спортсмены из разных районов города Харькова и области. В спарринг по очереди в соответствии со своей весовой категории вступали борцы из 15 команд. Всего более 200 ребят разного возраста приняли участие в турнире. Все они занимаются рукопашным боем в спортивных клубах своих районов и мечтают о высоких победах. По результатам этого областного турнира будут отобраны ребята для участия в соревнованиях следующего высшего уровня - всеукраинского.



Спортсменов поприветствовал и передал напутственные слова от имени руководителя города Юрий Медведев - депутат Харьковского горсовета.



«Харьков по праву может считаться спортивной столицей. Задача городской власти всячески способствовать развитию спорта, очень важно, чтобы дети росли физически здоровыми. Строительство стадионов и спортплощадок - в приоритете. Каждый ребенок должен иметь максимум возможностей заниматься любимым видом спорта вблизи от дома. Проведение подобных турниров и чемпионатов собирает много ребят, как спортсменов, так и болельщиков. И это здорово. У этих детей есть цель - тренироваться, расти в спорте, добиваться высоких результатов! И это будущее Харькова», – сказал Дмитрий Медведев.



Призёры в своих весовых категориях в зависимости от места были награждены медалями и дипломами.

Ранее мы писали, как в Комплексной детско-юношеской спортивной школе №6 прошел открытый Кубок Харькова по боксу.

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