26.09.2021 07:00

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 26 сентября

Желания сегодня победят рассудок, так что как никогда легко будет идти на поводу у мимолетных прихотей. Кроме того, есть риск попасть под чужое влияние, так что старайтесь избегать общения с малознакомыми людьми.





Овен (21 марта – 20 апреля)

Благодаря своей коммуникабельности, Овен сумеет найти общий язык с кем угодно! День наделяет его харизмой, умением удерживать внимание собеседника и заражать своим энтузиазмом. Благодаря этому, ему будет отлично удаваться все, что связанно с карьерой, продвижением, переговорами и общением. Если Овен хочет донести до начальства и коллег свою идею, ищет поддержки у окружающих в каком-то проекте, не прочь завести полезные знакомства или даже признаться в любви, лучшего времени для этого не найти.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец может быть чересчур беспечным с деньгами! День наделяет его жизнелюбием и авантюрной жилкой, из-за чего Телец способен на непродуманные траты. Его легкомысленность может привести к ненужным покупкам, бросанию денег на ветер (на удовольствия и развлечения), рискованным вложениям. Кроме того, Телец может стать легкой добычей мошенников. Звезды предупреждают: чтобы кошелек Тельца не слишком похудел, ему придется контролировать каждый рубль. А лучше отложить все траты и манипуляции с финансами на другой день.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Дела у Близнецов обещают продвигаться легко, будто сами собой! Впрочем, это не означает, что на их пути совсем не окажется препятствий – просто Близнецы способны шутя обходить возникшие преграды, а какие-то сложности и вовсе преодолеют, даже не заметив. Во многом это заслуга интуиции Близнецов – она у них будет на высоте – а также хорошего настроения и солнечного отношения к жизни. Ведь не секрет, что перед позитивным настроем пасуют любые трудности. У Близнецов же, как обещает их гороскоп, этого настроя хватит на все и на всех!



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак будет полон противоречивых эмоций, которые способны захлестнуть его с головой! Он бы и рад не поддаваться, но сделать это будет сложно: день склоняет Рака не только к эмоциональности, но и к спонтанности поступков и чувств. Из-за этого сегодняшние решения Рака могут оказаться неожиданностью даже для него самого. Если Рак не хочет, чтобы его импульсивные шаги привели к ошибкам, ему необходимо весь день держать себя в руках, успокаивая и сводя на нет свои внезапные порывы.



Лев (24 июля – 23 августа)

Звезды обещают: мечты и фантазии Льва будут настолько яркими, что способны влиять на реальность! Звезды советуют ему не просто бездумно витать в облаках, а сделать это с толком. Чтобы его мечты сбылись, Льву необходимо как следует на них сосредоточиться. Если его желания выполнимы, Лев, визуализируя их, повысит шанс того, что они со временем осуществятся. Что это: волшебство, самообман или просто нужный настрой? Если Лев не попробует, то так и не узнает этого.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Деве просто необходимо узнать или попробовать что-то новое: ее любознательность не знает границ! Лучше всего ей будут удаваться учеба и научный труд, на досуге же Деве стоит заполнить какие-то пробелы в своих знаниях или опыте – например, отправиться в музей, в кино или в место, где она еще не бывала. Даже готовя ужин, Дева может отступить от привычных рецептов. Кроме того, Дева покорит кого угодно своим амплуа прекрасного собеседника – перенимая чужой опыт, она настроена больше слушать, чем говорить.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Звезды предвещают Весам море общения! Даже если они не будут к этому стремиться, судьба, скорее всего, заставит Весы вылезти из своей домашней берлоги, открывшись навстречу миру и людям. Впрочем, поддавшись этому порыву, Весы не пожалеют: именно их ждут знакомства и встречи, которые могут оказаться весьма познавательными. Возможно, в процессе общения Весы натолкнутся на многообещающую идею, завяжут полезные знакомства, а может, сегодняшняя романтическая встреча выльется в настоящую любовь.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Какую бы цель ни ставил перед собой Скорпион, он имеет все шансы к ней приблизиться. В его гороскопе будут преобладать решительность, убежденность в своей правоте и огромная внутренняя сила. Благодаря этим качествам, Скорпион способен любую ситуацию обернуть в свою пользу и приблизить осуществление заветной мечты. Так что если Скорпион давно вынашивал какие-то планы, звезды призывают его начать действовать – смелые люди сами творят свою судьбу!



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

У Стрельца будут обострены все органы чувств: слух, зрение, осязание, обоняние. Звезды советуют ему воспользоваться этим, чтобы получить истинное удовольствие от таких простых вещей, как музыка, кино, хорошая еда или же нежное прикосновение любимых рук. В обществе любимого человека Стрельцу будет хорошо как никогда! Кроме того, его шестое чувство – интуиция – тоже обещает быть на высоте, предостерегая Стрельца от ошибок и помогая ценными советами.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог может отличаться излишней категоричностью, видя мир в черно-белых тонах: «да» или «нет», «хорошо» или «плохо» – как будто третьего не дано! Его категоричность и требовательность вряд ли придутся по душе окружающим. Чтобы коса не нашла на камень, Козерогу стоит быть терпимее к людям и их недостаткам. Звезды советуют ему сходить в картинную галерею или на выставку цветов, чтобы вспомнить: мир состоит из полутонов и самых разных красок!



Водолей (21 января – 19 февраля)

В гороскопе Водолея будут преобладать яркие, солнечные эмоции. Благодаря им, где бы Водолей ни находился, он способен блистать! Единственный «минус»: из-за своего эмоционального подъема, ему будет нелегко заниматься бытовыми делами, а кропотливая работа может пострадать из-за недостатка у Водолея внимательности. Зато он будет прекрасно чувствовать себя там, где жизнь кипит и бьет ключом! Звезды советуют ему обязательно выбраться в кино, на выставку, на танцы – туда, где будет море общения, где Водолей сможет и повеселиться, и познакомиться, и себя показать.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

У Рыб будет шанс столкнуться со своим прошлым. Это может быть старый фотоальбом или неожиданно нахлынувшие воспоминания. Не исключен и такой вариант, что Рыбы встретятся с человеком, которого давно не видели, захотят возобновить старый проект, или на свет выплывет старая семейная тайна. Другими словами, какие-то события сегодняшнего дня уходят корнями в прошлое Рыб, будь то ностальгические воспоминания детства или находка пыльного скелета в шкафу.