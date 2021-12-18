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18.12.2021  17:10   Виталий Хиневич

Сердцебиение и желтый уровень опасности: синоптики предупредили харьковчан о погодных условиях

С 19 до 21 декабря Харьковская область будет находиться под действием циклона.

Погода Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.
 
Отмечается, что в ближайшие дни Харьковщина будет находиться во власти циклона, который повлечет за собой колебания атмосферного давления. Метеочувствительные люди могут страдать головными болями, учащенным сердцебиением и испытывать слабость.
 
 
Кроме этого, 19 декабря ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, осадки в виде дождя и снега, а также гололед. Погодные условия будут соответствовать желтому уровню опасности.
 
Ранее мы писали, готовы ли коммунальные службы Харькова встретить зимнюю непогоду во всеоружии.
 
Источник:   Харьковский региональный центр по гидрометеорологии
 Тэги:  погода, харьков
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