18.12.2021 17:10 Виталий Хиневич

Сердцебиение и желтый уровень опасности: синоптики предупредили харьковчан о погодных условиях

С 19 до 21 декабря Харьковская область будет находиться под действием циклона.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Отмечается, что в ближайшие дни Харьковщина будет находиться во власти циклона, который повлечет за собой колебания атмосферного давления. Метеочувствительные люди могут страдать головными болями, учащенным сердцебиением и испытывать слабость.

Кроме этого, 19 декабря ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, осадки в виде дождя и снега, а также гололед. Погодные условия будут соответствовать желтому уровню опасности.

Ранее мы писали, готовы ли коммунальные службы Харькова встретить зимнюю непогоду во всеоружии.