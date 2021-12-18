18.12.2021 16:20 Виталий Хиневич

В Харькове полицейские массово разоблачили наркопритоны (видео)

Сотрудники правоохранительных органов в течение суток совершили ряд рейдов направленных против наркопритонов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что для обнаружения граждан, которые причастны к незаконному обороту наркотиков, полицейские на территории Харькова и области провели спецоперацию. В ее рамках было проведено около десятка санкционированных обысков. В результате полицейские смогли разоблачить 27 лиц и изъять 120 доз наркотиков различного происхождения.

Информацию о наркопритонах правоохранители получили от жителей области, которые при помощи социальных сетей и чат-ботов, довели до стражей порядка информацию о злоумышленниках.

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В процессе отработки полученной информации было проведено 8 одновременных обысков по адресам в Индустриальном, Слободском, Шевченковском районах Харькова и Дергачевского района области.

Участникам преступной деятельности грозит до 8 лет лишения свободы. Досудебные расследования по открытым уголовным делам продолжаются.

Напомним, ранее мы писали о задержании агрессивного закладчика , который сопротивлялся полиции и пытался подкупить патрульных.