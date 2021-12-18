В Харькове полицейские массово разоблачили наркопритоны (видео)
Сотрудники правоохранительных органов в течение суток совершили ряд рейдов направленных против наркопритонов.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
Отмечается, что для обнаружения граждан, которые причастны к незаконному обороту наркотиков, полицейские на территории Харькова и области провели спецоперацию. В ее рамках было проведено около десятка санкционированных обысков. В результате полицейские смогли разоблачить 27 лиц и изъять 120 доз наркотиков различного происхождения.
Информацию о наркопритонах правоохранители получили от жителей области, которые при помощи социальных сетей и чат-ботов, довели до стражей порядка информацию о злоумышленниках.