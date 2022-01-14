14.01.2022 13:54 Евгений Клочко

Девочке лучше, мальчик на ИВЛ: стало известно состояние детей, пострадавших в ДТП

Состояние детей, пострадавших два дня назад в ДТП на Окружной дороге, имеет позитивную динамику.



city.kharkov.ua

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заместителя Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

«Состояние детей имеет позитивную динамику. Девочка чувствует себя удовлетворительно, она контактная. Решается вопрос о ее переводе в детское травматологическое отделение городской клинической больницы №17.

Мальчик тоже немного лучше, но пока его состояние все так же стабильно тяжелое, и он находится на аппарате искусственной вентиляции легких», - отметила вице-мэр.

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Напомним, 12 января в ДТП на Окружной дороге погибли родители трехлетних двойняшек. Дети с тяжелыми травмами были доставлены в городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова. Городская власть предоставит семье материальную поддержку.