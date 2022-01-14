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14.01.2022  13:54   Евгений Клочко

Девочке лучше, мальчик на ИВЛ: стало известно состояние детей, пострадавших в ДТП

Состояние детей, пострадавших два дня назад в ДТП на Окружной дороге, имеет позитивную динамику.


city.kharkov.ua
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заместителя Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.
 
«Состояние детей имеет позитивную динамику. Девочка чувствует себя удовлетворительно, она контактная. Решается вопрос о ее переводе в детское травматологическое отделение городской клинической больницы №17.
 
Мальчик тоже немного лучше, но пока его состояние все так же стабильно тяжелое, и он находится на аппарате искусственной вентиляции легких», - отметила вице-мэр.
 
 
Напомним, 12 января в ДТП на Окружной дороге погибли родители трехлетних двойняшек. Дети с тяжелыми травмами были доставлены в городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова. Городская власть предоставит семье материальную поддержку.
 
Тэги:  дтп, дети, харьков
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