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14.01.2022  13:49   Анжелика Демидова

Петра, Дара и Бьёрк: какими именами называли харьковчане своих детей в 2021 году

Александр, Алексей, Сергей, а также Анна, Анастасия, Дарья и Ксения - одни из самых распространённых имён в Харькове, которыми нарекали родители своих маленьких чад.

Какими именами называли харьковчане своих детей в 2021 году
Фото: Фото: pixabay.com
 
Об этом корреспонденту РЕДПОСТ рассказали в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции города Харькова.
 
Однако лидерами вот уж как несколько лет подряд остаются одни и те же имена, говорит начальник отдела регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) Наталия Сиренко. По её словам, Даниилы и Артёмы, Дарьи и Анастасии уже давно отошли.  
 
"Сейчас у нас в тройке лидеров мужские имена - Максим, Михаил и Марк, при чём уже не первый год. Максим вообще безупречный лидер. Среди девочек в приоритете София, Мария и Ева - это наиболее распространённые женские имена", - отмечает Наталья Сиренко.  
 
Однако родители Первой столицы предпочитали и довольно неординарные имена.
 
Необычные имена:
  • мужские - Лад, Бьёрк, Данислав, Лукас, Лаерт, Остин, Марсель, Златан, Милан;
  • женские - Петра, Дара, Забава, Империя, Арника, Дианика, Энея, Веромира, Арианна.
 
Редко используемые имена:
  • мужские - Кузьма, Ярема, Светозар, Леонард, Евсей, Герман, Иосиф, Аскольд, Демьян, Тарас;
  • женские - Сильвия, Магдалена, Аврора, Анфиса, Капитолина, Алевтина, Фаина, Поликсения, Мальвина, Пелагея. 
 
"Мы, как работники органов государственной регистрации, предупреждаем родителей, что они имеют право называть своих детей по своему выбору. Но, прежде всего, они должны помнить, что ребёнку с этим именем жить. Хотя с 14-летнего возраста ребёнок может подать заявление о смене имени, а также фамилии и отчества. Правда, пока только по согласию родителей. Но уже с 16-летнего возраста это решение самостоятельное", - констатирует начальник ГРАГС в г.Харькове. 
 
В Харькове таким правом в  воспользовались в 2020 году - 446 человек, а в 2021 уже на 29% больше - 632 человека.   
 
Психологи в вопросе выбора имён солидарны с государственными регистраторами. Говорят, что имя должно быть не только созвучно фамилии, и отчеству, а также было приятно ребёнку, понятно окружающим и услаждало слух. А вот называть малышей именами родителей не рекомендуют, дабы избежать путаницы в семье. К тому же есть ещё вероятность, что ребёнок может повторить судьбу человека, именем которого назван.
 
Тэги:  имена, харьков
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