30.09.2021 15:49

В Харькове прокуратура нагрянула с проверкой в СИЗО по малолетним сидельцам (фото)

Харьковские прокуроры проверили соблюдение прав несовершеннолетних.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Прокуратуры, 30 сентября 2021 года замруководителя облпрокуратуры Александр Сузим и прокуроры отдела защиты интересов детей и противодействия насилию провели проверку деятельности харьковского следственного изолятора.

Во время проверки обращено внимание на соблюдение конституционных прав несовершеннолетних, находящихся в СИЗО, на условия их содержания, качество питания и медицинской помощи.

Были осмотрены камеры, в которых содержат подростков-заключенных, учебный класс, дворики для прогулки, комнату психоэмоциональной разгрузки, спортзал, пищеблок.

На данный момент в СИЗО 9 несовершеннолетних заключенных, из которых один совершил особо тяжкое преступление, а восемь - тяжкие.

С подростками проведены беседы. На все поставленные вопросы прокуроры предоставили развернутые, содержательные ответы и разъяснили отдельные положения законодательства.

Напомним, ранее мы писали о том, что Министерство юстиции приняло постановление, предоставляющее возможность заключенным в СИЗО в экспериментальном порядке, за плату предоставлять услуги по доступу к глобальной сети Интернет и телефонной связи с помощью средств IP-телефонии.