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30.09.2021  15:49   

В Харькове прокуратура нагрянула с проверкой в СИЗО по малолетним сидельцам (фото)

Харьковские прокуроры проверили соблюдение прав несовершеннолетних.

Криминал Харьков: Прокуратура нагрянула с проверкой в харьковский СИЗО
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Прокуратуры, 30 сентября 2021 года замруководителя облпрокуратуры Александр Сузим и прокуроры отдела защиты интересов детей и противодействия насилию провели проверку деятельности харьковского следственного изолятора.
 
Во время проверки обращено внимание на соблюдение конституционных прав несовершеннолетних, находящихся в СИЗО, на условия их содержания, качество питания и медицинской помощи.
 
 
Были осмотрены камеры,  в которых содержат подростков-заключенных, учебный класс, дворики для прогулки, комнату психоэмоциональной разгрузки, спортзал, пищеблок.
 
Криминал Харьков: Прокуратура нагрянула с проверкой в харьковский СИЗО
 
На данный момент в СИЗО 9 несовершеннолетних заключенных, из которых один совершил особо тяжкое преступление, а восемь - тяжкие.
 
С подростками проведены беседы. На все поставленные вопросы прокуроры предоставили развернутые, содержательные ответы и разъяснили отдельные положения законодательства.
 
Криминал Харьков: Прокуратура нагрянула с проверкой в харьковский СИЗО
 
Напомним, ранее мы писали о том, что Министерство юстиции приняло постановление, предоставляющее возможность заключенным в СИЗО в экспериментальном порядке, за плату предоставлять услуги по доступу к глобальной сети Интернет и телефонной связи с помощью средств IP-телефонии.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  проверка сизо, прокуратура, харьков, тюрьма, подростки, малолетние преступники, убийцы
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