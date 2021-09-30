30.09.2021 16:10 Виталий Хиневич

На Харьковщине будут судить бывшую сотрудницу «Укрпочты»

Бывшая начальница отделения «Укрпочты» в Близнюковском районе Харьковской области присваивала деньги налогоплательщиков.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что с апреля по июнь 2020 года, женщина присваивала денежные средства, которые поступали от местных жителей в качестве налога на доходы физических лиц. Финансовые поступления не вносились в финансово-отчетную документацию и не проходили по кассовому оборудованию.

16 сентября текущего года следователями был направлен обвинительный акт, касаемо данного преступления в Лозовской районный суд Харьковской области.

Если вину подозреваемой докажут, ей может грозить ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с ограничением занимать определенные должности сроком до 3 лет. Данное наказание предусмотрено статьями 191 части 2, 3 и статьей 366 части 1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харьковской области женщину подозревают в краже 530 тысяч гривен, предназначенных для выплат пенсий, переводов и денежной помощи.