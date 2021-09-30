30.09.2021 16:34 Евгений Клочко

В Харькове 25 км сетей холодного водоснабжения заменят до конца года (видео)

В Харькове заканчивается подготовка коммунальных предприятий города к работе в зимний период.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ , на финишной прямой реконструкция магистрального трубопровода холодного водоснабжения в Шевченковском районе. Сейчас идет замена 205 метров трубопровода диаметром 500 мм по адресу ул. Людвига Свободы, 42-б.

"Технически устаревшие трубы мы меняем на современные, пластиковые. Они более долговечные и устойчивые к коррозии. Сейчас происходит спайка труб с последующим этапом прокладки в грунт. Закончим на этом участке до 10 октября", - отметил заместитель директора по эксплуатации КП 'Харьковводоканал" Николай Завада.

Всего же по Шевченковскому району уже заменили за летний период 4 км трубопровода холодной воды.

По Харькова в этом году планируют успеть переложить 25 км труб. На сегодня уже заменено на пластиковые более 20 км труб. Соответственно до наступления холодов по Харькову в планах КП "Харьковводоканал" замена 5 км магистралей.

Напомним, в Харькове 30 сентября из-за проведения ремонтных работ отключили холодную воду в части домов девяти районов города.