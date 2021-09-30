    
Главная ВИДЕО В Харькове 25 км сетей холодного водоснабжения заменят до конца года (видео)
30.09.2021  16:34   Евгений Клочко

В Харькове 25 км сетей холодного водоснабжения заменят до конца года (видео)

В Харькове заканчивается подготовка коммунальных предприятий города к работе в зимний период.


РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ, на финишной прямой реконструкция магистрального трубопровода холодного водоснабжения в Шевченковском районе. Сейчас идет замена 205 метров трубопровода диаметром 500 мм по адресу ул. Людвига Свободы, 42-б. 
 
"Технически устаревшие трубы мы меняем на современные, пластиковые. Они более долговечные и устойчивые к коррозии. Сейчас происходит спайка труб с последующим этапом прокладки в грунт. Закончим на этом участке до 10 октября", - отметил заместитель директора по эксплуатации КП 'Харьковводоканал" Николай Завада.
 
Всего же по Шевченковскому району уже заменили за летний период 4 км трубопровода холодной воды.
 
По Харькова в этом году планируют успеть переложить 25 км труб. На сегодня уже заменено на пластиковые более 20 км труб. Соответственно до наступления холодов по Харькову в планах КП "Харьковводоканал"  замена 5 км магистралей.
 
Напомним, в Харькове 30 сентября из-за проведения ремонтных работ отключили холодную воду в части домов девяти районов города.
 

Тэги:  харьковводоканал
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.07 ЖКХ Во дворах Харькова меняют трубопровод   28.04 ЖКХ «Харьковводоканал» уделяет пристальное внимание охране труда 27.04 ЖКХ «Харьковводоканал» применяет современные методы для прочистки сетей водоотведения (ВИДЕО)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 