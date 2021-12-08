08.12.2021 20:41 Дмитрий Колоней

Пройдет тотальная проверка безопасности частных реабилитационных центров Харьковщины

В Харькове состоялось рабочее совещание с участием представителей реабилитационных центров, руководителей главных управлений Нацполиции и ГСЧС.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ХОГА, глава Обгосадминистрации Александр Скакун отметил, что должен быть создан «зеленый» список реабилитационных центров, необходимо устранить все имеющиеся там нарушения и вместе бороться с незаконными реабилитационными центрами.

Будут составлены списки и графики тех организаций, которые готовы открыть свои двери аудиту пожарной безопасности.

«Мы просим представителей ГСЧС провести инспекцию ваших объектов, дать вам рекомендации и время на корректировки и исправления. Ведь вы, в первую очередь, заинтересованы в наведении порядка в вашем бизнесе», - сказала Анна Мищенко.

Начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Станислав Перлин и начальник ГУ ГСЧС в Харьковской области Александр Волобуев со своей стороны гарантировали владельцам частных реабилитационных центров поддержку и открытость в проведении проверок.