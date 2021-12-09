09.12.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 9 декабря

Синоптики прогнозируют пасмурную погоду и мелкий дождь в течение дня.

Четверг будет влажным и пасмурным, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии. Плотная облачность с туманом и высокой влажностью создаст общий дискомфорт.

Подробнее о погоде на 9 декабря:

Утром пасмурно, вероятность осадков 66%. Температура воздуха +5°...+6°C (ощущается как +2°C). Ветер восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 71%. Температура воздуха +6...+7°C (ощущается как +3°C). Ветер юго-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 98%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 55%. Температура воздуха +7°...+5°C (ощущается как +4°C). Ветер юго-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. 9 декабря 2021 года не ожидается магнитных бурь. Эксперты прогнозируют лишь незначительные геомагнитные колебания.



Народные приметы. В этот день слушали воду в колодцах: если тихо, не волнуется вода, то зима будет теплой, а послышатся звуки — следует ожидать сильных вьюг и морозов.