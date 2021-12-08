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08.12.2021  19:51   Дмитрий Колоней

Убийство малыша в Харькове: матери ребенка сообщили о подозрении

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, прокуратура вручила матери убитого малыша подозрение п.2 ч.2 ст. 115 ККУ (умышленное убийство малолетнего ребёнка до 15 лет).
 
 
От показаний она отказалась, пользуясь 63 статьей Конституции. 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что на улице Академика Павлова 36-летняя женщина задушила своего двухлетнего ребенка. После содеянного она решила выпрыгнуть в окно. В результате падения мать ребенка получила различные травмы, в частности перелом ребер и нестабильный перелом костей таза.

 

Тэги:  убийство, ребенок, харьков, смерть
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