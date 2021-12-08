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08.12.2021  19:37   Дмитрий Колоней

Обокрали аптеку: в Харькове разыскивают воров (видео)

Об инциденте в Харькове сообщают очевидцы.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, популярный Телеграмм-канал разместил видеозапись воровства в аптеке на проспекте Героев Сталинграда. Воры несколько дней назад обокрали эту аптеку. Сперва они стащили зубные пасты, а потом украли тонометр. Тех, кто узнал злоумышленников просят сообщить об этом.  
 
 

Напомним, ранее мы писали о том, как серийный вор был пойман на горячем, так как залез в квартиру, полную копов

 

 

Тэги:  воровство, кража, харьков, розыск, аптека
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