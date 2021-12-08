Обокрали аптеку: в Харькове разыскивают воров (видео)

Об инциденте в Харькове сообщают очевидцы.
Напомним, ранее мы писали о том, как серийный вор был пойман на горячем, так как залез в квартиру, полную копов.
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Лучше обойтись без таких слов, как «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
Облачная погода продержится весь день. Без существенных осадков, только к вечеру может начаться мелкий дождь.
Ежегодно 8 декабря отмечается Международный день художника.
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