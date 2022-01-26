26.01.2022 15:20 Виталий Хиневич

"Омикрон" опасен ранее переболевшим коронавирусом

Вакцинация не дает 100% защиты от инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Сегодня".

Сообщается, что вакцинированные люди могут повторно болеть коронавирусом. Таких случаев может стать больше из-за штамма "Омикрон".

По словам врача Тараса Жиравецкого, 10% украинцев, которые ранее болели коронавирусной инфекцией, могут повторно заболеть штаммом "Омикрон". На данный момент уже достаточно людей, которые инфицировались "Омикроном" не смотря на то, что уже ранее переносили вирусную инфекцию.

В это же время отмечается, что если в Украине в течение суток будут проводить 150-200 тысяч тестов, то инфицированных может быть 40-50 тысяч только за одни сутки.

Также значительно увеличилось количество детей, которых госпитализировали с диагнозом COVID-19. Положительным фактором является то, что дети переносят болезнь не тяжелее чем раньше.