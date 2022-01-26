    
Главная Новости Харькова Экономика и промышленность Налоги: сколько заплатят украинцы, чтобы спать спокойно
26.01.2022  14:59   Дмитрий Колоней

Налоги: сколько заплатят украинцы, чтобы спать спокойно

Рассказываем, какую сумму могут вычесть у большинства украинцев в этом месяце и за что.

 
Налоги: сколько заплатят украинцы, чтобы спать спокойно
Как сообщает РЕДПОСТ, 28 января 2022 года в Украине - последний день уплаты налога на доходы физических лиц от полученных процентов по банковским счетам и депозитам, предусмотренные Налоговым кодексом. Какие это налоги:
  1. НДФЛ на депозит должны физлица и физлица предприниматели, которые не относятся к I-III группам.  а) с начисленных процентов на текущий или депозитный счет в банке; б) с начисленных процентов на вклады члена кредитного союза. Общая ставка - 19,5% в которой (8%- налог на доходы; 1,5% – военный сбор).  
  2.  Налог на автомобиль в размере 25 тыс. грн, если он стоит больше 200 минималок. Это введенный с 1 января 2022 года налог. Его платит собственник машины, один раз в год, одним платежом. (Ранее его платили владельцы авто, которым больше пяти лет и стоили более 375 минималок.

Напомним, ранее мы писали о введении в Украине налога на неофициальные доходы и что по этому поводу сообщили в налоговой.

 

Источник:   Сегодня
 Тэги:  налоги, харьков, украина
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.01 Общество Введение в Украине налога на неофициальные доходы: в налоговой опровергли слухи 02.01 Общество Налоги и зарплаты: какие изменения ждут украинцев в 2022 году 30.11 Экономика и промышленность Повышение налогов в Украине: сколько придется платить с 1 декабря
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 