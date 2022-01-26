26.01.2022 14:59 Дмитрий Колоней

Налоги: сколько заплатят украинцы, чтобы спать спокойно

Рассказываем, какую сумму могут вычесть у большинства украинцев в этом месяце и за что.

Как сообщает РЕДПОСТ , 28 января 2022 года в Украине - последний день уплаты налога на доходы физических лиц от полученных процентов по банковским счетам и депозитам, предусмотренные Налоговым кодексом. Какие это налоги:

НДФЛ на депозит должны физлица и физлица предприниматели, которые не относятся к I-III группам. а) с начисленных процентов на текущий или депозитный счет в банке; б) с начисленных процентов на вклады члена кредитного союза. Общая ставка - 19,5% в которой (8%- налог на доходы; 1,5% – военный сбор). Налог на автомобиль в размере 25 тыс. грн, если он стоит больше 200 минималок. Это введенный с 1 января 2022 года налог. Его платит собственник машины, один раз в год, одним платежом. (Ранее его платили владельцы авто, которым больше пяти лет и стоили более 375 минималок.

Напомним, ранее мы писали о введении в Украине налога на неофициальные доходы и что по этому поводу сообщили в налоговой.