26.01.2022 14:55 Виталий Хиневич

Парламентарии увеличили минимальный размер алиментов на ребенка

В Украине увеличили минимальный размер алиментов, взимаемых на ребенка с других членов семьи или родственников.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Корреспондент".

Сообщается, что нардепы 299 голосами поддержали законопроект №3881 . Таким образом, алименты должны быть не менее 50% прожиточного минимума для нужд детей.

Предусмотрено, что минимальный размер алиментов на одного ребенка, который взимается матери или отца, не может быть меньше, чем 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста для обеспечения его развития.

Если местоположение родителей ребенка не известно или они уклоняются от уплаты алиментов, а также не имеют возможности выплачивать их, тогда государство назначает временную помощь ребенку.

Средства на временную финансовую помощь будут брать с государственного бюджета.

В это же время стоит отметить, что с текущего года прожиточный минимум для детей в возрасте до 6 лет будет составлять:

с 1 января – 2 100 гривен;

с 1 июля – 2 201 гривен;

с 1 декабря – 2 272 гривен.

Для детей возрастом от 6 до 18 лет:

с 1 января – 2 618 гривен;

с 1 июля – 2 744 гривен;

с 1 декабря – 2 833 гривен.

Напомним, алиментщик из Западной Украины решил через Харьков нелегально пробраться в Россию.