26.01.2022 14:55 Виталий Хиневич
Парламентарии увеличили минимальный размер алиментов на ребенка
В Украине увеличили минимальный размер алиментов, взимаемых на ребенка с других членов семьи или родственников.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на "Корреспондент".
Сообщается, что нардепы 299 голосами поддержали законопроект №3881
. Таким образом, алименты должны быть не менее 50% прожиточного минимума для нужд детей.
Предусмотрено, что минимальный размер алиментов на одного ребенка, который взимается матери или отца, не может быть меньше, чем 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста для обеспечения его развития.
Если местоположение родителей ребенка не известно или они уклоняются от уплаты алиментов, а также не имеют возможности выплачивать их, тогда государство назначает временную помощь ребенку.
Средства на временную финансовую помощь будут брать с государственного бюджета.
В это же время стоит отметить, что с текущего года прожиточный минимум для детей в возрасте до 6 лет будет составлять:
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с 1 января – 2 100 гривен;
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с 1 июля – 2 201 гривен;
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с 1 декабря – 2 272 гривен.
Для детей возрастом от 6 до 18 лет:
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с 1 января – 2 618 гривен;
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с 1 июля – 2 744 гривен;
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с 1 декабря – 2 833 гривен.
Напомним, алиментщик
из Западной Украины решил через Харьков нелегально пробраться в Россию.
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