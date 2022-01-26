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26.01.2022  14:55   Виталий Хиневич

Парламентарии увеличили минимальный размер алиментов на ребенка

В Украине увеличили минимальный размер алиментов, взимаемых на ребенка с других членов семьи или родственников.

Алименты
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Корреспондент".
 
Сообщается, что нардепы 299 голосами поддержали законопроект №3881. Таким образом, алименты должны быть не менее 50% прожиточного минимума для нужд детей.
 
Предусмотрено, что минимальный размер алиментов на одного ребенка, который взимается матери или отца, не может быть меньше, чем 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста для обеспечения его развития.
 
Если местоположение родителей ребенка не известно или они уклоняются от уплаты алиментов, а также не имеют возможности выплачивать их, тогда государство назначает временную помощь ребенку.
 
Средства на временную финансовую помощь будут брать с государственного бюджета.
 
В это же время стоит отметить, что с текущего года прожиточный минимум для детей в возрасте до 6 лет будет составлять:
 
  • с 1 января – 2 100 гривен;
  • с 1 июля – 2 201 гривен;
  • с 1 декабря – 2 272 гривен.
Для детей возрастом от 6 до 18 лет:
 
  • с 1 января – 2 618 гривен;
  • с 1 июля – 2 744 гривен;
  • с 1 декабря – 2 833 гривен.
Напомним, алиментщик из Западной Украины решил через Харьков нелегально пробраться в Россию.
 
Источник:   Корреспондент
 Тэги:  алименты, закон, харьков
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