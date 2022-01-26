26.01.2022 14:44 Евгений Клочко

В Харькове во время обвала стены погиб строитель

Трагедия произошла 26 января в Московском районе города во время реконструкции нежилого здания.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой отдел коммуникаций областной полиции. По предварительной информации, 51-летний строитель из Сумы погиб в результате обвала стены во время реконструкции нежилого дома.

Сообщение о несчастном случае на площади Фейербаха поступило в дежурную часть Харьковского районного управления полиции №2 26 января в 09:40.

По адресу выехали следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Информация о событии внесена в Единый учет заявлений и сообщений. В настоящее время проводится проверка, выясняются ли все обстоятельства трагедии.

Напомним, 4 января в 11.30 в полицию поступило сообщение о том, что по проспекту Гагарина, 20 произошел обвал стены четырехэтажного дома Правоохранители установили, что здание, в котором размещались офисные помещения, готовилось под снос и не эксплуатировалось.