26.01.2022 14:44 Евгений Клочко
В Харькове во время обвала стены погиб строитель
Трагедия произошла 26 января в Московском районе города во время реконструкции нежилого здания.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой отдел коммуникаций областной полиции. По предварительной информации, 51-летний строитель из Сумы погиб в результате обвала стены во время реконструкции нежилого дома.
Сообщение о несчастном случае на площади Фейербаха поступило в дежурную часть Харьковского районного управления полиции №2 26 января в 09:40.
По адресу выехали следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Информация о событии внесена в Единый учет заявлений и сообщений. В настоящее время проводится проверка, выясняются ли все обстоятельства трагедии.
Правоохранители установили, что здание, в котором размещались офисные помещения, готовилось под снос и не эксплуатировалось.
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