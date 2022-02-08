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08.02.2022  10:50   Виталий Хиневич

В Украине налоговая проверка ожидает покупателей квартир

Вступил в силу приказ Министерства юстиции и Министерства финансов.

Покупка недвижимости
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "ТСН".
 
Сообщается, что в январе текущего года вступил в силу приказ Министерства юстиции и Министерства финансов. Согласно нововведениям налоговая должна проверять граждан, которые хотят купить недвижимость. Соответствующие запросы в налоговые органы будут формировать  нотариусы и государственные регистраторы на этапе принятия заявлений о регистрации недвижимости.
 
Будет происходить проверка личных данных налогоплательщика, также будут проверять, владеет ли покупатель другими видами недвижимого имущества. 
 
Результаты проверки будут вноситься в соответствующую электронную базу. После проверки всей информации, нотариус может оформить договор купли-продажи.Ранее облагался доход, полученный с продажи второго и последующих объектов за год. 
 
Напомним, в Украине появится Реестр недвижимости. С помощью реестра недвижимости украинцы смогут получить информацию о недвижимом имуществе, его владельце. Эта информация доступна физическим и юридическим лицам.
 
Источник:   ТСН
 Тэги:  закон, покупка квартир, харьков
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