08.02.2022 10:50 Виталий Хиневич
В Украине налоговая проверка ожидает покупателей квартир
Вступил в силу приказ Министерства юстиции и Министерства финансов.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на "ТСН".
Сообщается, что в январе текущего года вступил в силу приказ Министерства юстиции и Министерства финансов. Согласно нововведениям налоговая должна проверять граждан, которые хотят купить недвижимость. Соответствующие запросы в налоговые органы будут формировать нотариусы и государственные регистраторы на этапе принятия заявлений о регистрации недвижимости.
Будет происходить проверка личных данных налогоплательщика, также будут проверять, владеет ли покупатель другими видами недвижимого имущества.
Результаты проверки будут вноситься в соответствующую электронную базу. После проверки всей информации, нотариус может оформить договор купли-продажи.Ранее облагался доход, полученный с продажи второго и последующих объектов за год.
Напомним, в Украине появится Реестр недвижимости
. С помощью реестра недвижимости украинцы смогут получить информацию о недвижимом имуществе, его владельце. Эта информация доступна физическим и юридическим лицам.
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