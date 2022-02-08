08.02.2022 10:50 Виталий Хиневич

В Украине налоговая проверка ожидает покупателей квартир

Вступил в силу приказ Министерства юстиции и Министерства финансов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "ТСН".

Сообщается, что в январе текущего года вступил в силу приказ Министерства юстиции и Министерства финансов. Согласно нововведениям налоговая должна проверять граждан, которые хотят купить недвижимость. Соответствующие запросы в налоговые органы будут формировать нотариусы и государственные регистраторы на этапе принятия заявлений о регистрации недвижимости.

Будет происходить проверка личных данных налогоплательщика, также будут проверять, владеет ли покупатель другими видами недвижимого имущества.

Результаты проверки будут вноситься в соответствующую электронную базу. После проверки всей информации, нотариус может оформить договор купли-продажи.Ранее облагался доход, полученный с продажи второго и последующих объектов за год.

Напомним, в Украине появится Реестр недвижимости . С помощью реестра недвижимости украинцы смогут получить информацию о недвижимом имуществе, его владельце. Эта информация доступна физическим и юридическим лицам.