08.02.2022 10:37 Евгений Клочко

На Харьковщине военнослужащий в поезде прекратил драку четырех мужчин

Инцидент произошел в пригородном электропоезде 5 февраля.





Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии Украины.

Отмечается, что солдат срочной службы 23-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины, находясь в отпуске, направлялся с знакомыми в электричке к родным в Балаклею, Харьковской области.

В какой то момент боец услышал шум и крики в тамбуре вагона. Подбежав к этому месту, солдат увидел, как двое неизвестных с особой жестокостью избивают двух других мужчин.

Оперативно оценив обстановку, боец позвал своих знакомых и все вместе они отбили несчастных у злоумышленников. К сожалению, на следующей остановке неизвестным удалось сбежать.

"Главное, что мы оказались в нужном месте и в нужное время, потому что драка могла бы обернуться большой трагедией", – рассказал военнослужащий.

Напомним, что конфликтные ситуации происходят не только в пригородных поездах. Так, в октябре 2021 года в харьковской подземке произошла драка между машинистом поезда и нетрезвым пассажиром