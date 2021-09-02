02.09.2021 16:58 Виталий Хиневич

Борьба с наркотиками и псевдоминерами: новый глава харьковской полиции рассказал о приоритетах и задачах на новом посту

Новый начальник полиции Харьковской области рассказал о приоритетах своей работы и поставленных задачах перед личным составом.



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Приказом Главы Национальной полиции Украины начальником Главного управления Национальной полиции в Харьковской области назначен Станислав Перлин. Представление состоялось 1 сентября. А уже сегодня, 2 сентября, новый начальник областной полиции встретился с представителями региональных СМИ в неформальной обстановке, чтобы рассказать про основные приоритеты работы в новой должности.

По мнению Станислава Перлина, нет времени на раскачку. Решать насущные вопросы он намерен как с молодежью, так и с людьми, которые добросовестно служили много лет в правоохранительной системе.

Один из главных приоритетов в работе на должности главы Национальной полиции Харьковщины в безопасности жителей города и области, в частности, соблюдении правопорядка на улицах, а также обеспечении безопасности дорожно-транспортной системы.

Отдельное внимание будет направлено на борьбу с распространением наркотических средств и с таким понятием, как наркомания в целом. По его словам, это должна быть систематическая целенаправленная оперативная работа.

Он подчеркнул, что общественность также не должна обходить стороной проблему наркомании. Необходимо обращать внимание на людей, которые могут быть причастны к распространению наркотиков. Все это должно проходить в комфортных и мягких условиях коммуникации с полицией, но, в то же время, - в рамках закона.

Еще одна огромная проблема на Харьковщине - это вырубка лесов. По его словам, нельзя спокойно смотреть на то, как вырубают зеленые насаждения на Харьковщине. Экология в регионе - один из первоочередных приоритетов.

Много неудобств гражданам доставляют сообщения о «минировании» зданий и объектов городской инфраструктуры. Не реагировать на такие вызовы полиция просто не имеет права, от каждого такого сообщения может зависеть самое ценное - человеческая жизнь.

Помимо этого, нужно выявлять все нарушения с использованием нелегального оружия. Перед законом должны быть все равны и давать себе отчет за использование оружия, будь оно с регистрацией, а уж тем более без нее.

В планах Станислава Перлина - продолжить расследования уголовных дел, которые длительное время являются нераскрытыми. Он отметил, что это очень объемная работа, которую нужно выполнять.

Еще одной немаловажной задачей для себя новоиспеченный начальник областного "главка" ставит обновление и дополнение материально-технической базы ведомства, которая позволит оперативно и качественно проводить криминологические экспертизы и исследования.

Станислав Перлин подчеркнул важность постоянного развития и улучшения любых направлений работы правоохранительных органов. "Если человек решил, что все уже сделано, то лучше уйти".

Справка:

Его жизнь и трудовой путь тесно связан с Харьковом. Будущий правоохранитель родился в 1968 году в Харькове. В период с 1986-1988 год проходил службу в армии. С 1991 года начал службу в органах внутренних дел обычным следователем.

С 2004 года начал работать в Харьковском научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД Украины, который впоследствии возглавил. В общей сложности проработал в криминалистике 15 лет.

Окончил юридическую академию, кандидат юридических наук.

В 2014 году награжден орденом Данила Галицкого за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Располагает самой большой коллекцией полицейских головных уборов в Европе, которую собирал более 17 лет.