02.09.2021 17:26

Две харьковчанки вошли в ТОП-10 учителей Украины

Харьковчанки попали в рейтинг Global Teacher Prize - мировой ежегодной «Нобелевской премии» для учителей.



Освитория

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ХОГА, Образовательная национальная премия Global Teacher Prize Ukraine , которую с 2017 года организовывает общественная организация «Освитория» , объявила десятку лучших учителей страны. В список попали педагоги из разных городов и областей Украины, в том числе и харьковчанки: учительница украинского языка и литературы Юлия Должанская и учительница зарубежной литературы, украинского языка и литературы Лидия Насонова. Подробнее о ходе Global Teacher Prize Ukraine - на официальной Фейсбук-странице

Лучшего педагога страны Global Teacher Prize Ukraine торжественно объявят в Международный день учителя, 2 октября.

Еще предстоит определить лучших учителей гражданского образования, химии, физкультуры, учителя-новатора, учителя-ровесника Независимости, а в номинации «Выбор сердцем» - педагога, работающего в больнице или обучающего детей с особыми образовательными потребностями, а также учителя-волонтера, который работает в школе на линии разграничения на востоке Украины. К тому же в этом году впервые наградят учителя прифронтовой зоны в специальной номинации.

Победитель получит 250 000 гривен, поездку на Global Education and Skills Forum, а также профессиональное развитие и поддержку реализации собственных образовательных проектов от ОО "Освитория".

Global Teacher Prize - мировая ежегодная «Нобелевская премия» для учителей, основанная арабским предпринимателем и филантропом Санни Варки в 2014 году.

Напомним, ранее мы писали о том, что восемь учителей из Харьковской области вошли в ТОП-50 лучших педагогов Украины. В 2021 году участие в конкурсе приняли более 3000 учителей в более 1800 номинациях. Отбор лучших проходил с 25 марта по 1 августа. 1-го сентября будут названы десять финалистов национальной премии, а 2-го октября в столице Украины выберут победителя, состоится церемония награждения.