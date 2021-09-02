02.09.2021 17:43

Игорь Терехов строит зону комфорта для харьковского бизнеса

На встрече по поводу Дня предпринимателя руководитель города предложил убрать все препятствия, которые мешают развитию экономики Харькова.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ с торжественного приема, Игорь Терехов на встрече в городском совете наградил лучших предпринимателей Харькова и поблагодарил их за те качества, которые двигают развитие бизнеса вперед – энергичность, инициативность, ответственность и готовность рисковать.

“Я хочу, чтобы мы нашли полное взаимопонимание с бизнесом по всем вопросам. Общими усилиями сделали так, чтобы инвестор хотел прийти в Харьков, чтобы различные препятствия, которые существуют, были убраны. Это касается оформления земельных участков, разрешительных документов на строительство. Нам многое предстоит изменить, но я уверен, что в итоге Харьков станет зоной комфорта для работы всех бизнес-структур”, - заявил Игорь Терехов.

Он также напомнил, что город использует все возможности для поддержки предпринимателей. В частности, решением горсовета были снижены арендные ставки на землю, а также выделены 52 миллиона гривен для поддержки предпринимателей, пострадавших от карантинных ограничений.

“Вы как никто знаете, что такое – рассчитывать только на себя. Однако город тоже используется все возможности для поддержки предпринимателей. На сессии были снижены арендные ставки на землю. Мы выделили 52 миллиона гривен для поддержки предпринимателей, пострадавших от карантинных ограничений”, - сообщил руководитель Харькова.

Целью данных мер поддержки Игорь Терехов назвал подъем предпринимательской активности и создание новых рабочих мест.

Всего же сегодня в Харькове работают более 119 тыс. физических лиц-предпринимателей и более 19 тыс. предприятий крупного, среднего и малого бизнеса, которые обеспечивают рабочими местами около 325 тыс. наемных работников.

Напомним. ранее мы писали о том. что бизнес поддержал Карту харьковчанина, подписав открытую Декларацию о реализации этого социального проекта. Срели подписавших - местные производители молочной и мясной продукции, хлебобулочных изделий, компании, которые предоставляют медицинские услуг, большие сетевые супермаркеты и маленькие кофейни, которые готовы предоставить значительные скидки и привилегии владельцам карточки.