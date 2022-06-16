16.06.2022 09:08 Рита Парфенова

Клиническая смерть во время госпитализации: как под Харьковом спасали мужчину

Медики скорой помощь провели успешную реанимацию.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

15 июня в службу "103" пришел вызов по поводу: Теряет сознание. В экстренной медицинской помощи нуждался 62-летний житель Красноградского района.

Когда пациента госпитализировали, его сердце внезапно остановилось. Бригада ЭМД 2002 в составе врача Елены Тепляшиной, фельдшера Анны Григорик и водителя Максима Шоферова, сразу приступили к проведению реанимационных мероприятий, которые закончились возобновлением сердечно-дыхательной деятельности.

Живой мужчина был госпитализирован в лечебное учреждение.

Напомним, пьяного мужчину, тонувшего в реке под Харьковом, спасла скорая