16.06.2022 09:08 Рита Парфенова
Клиническая смерть во время госпитализации: как под Харьковом спасали мужчину
Медики скорой помощь провели успешную реанимацию.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
15 июня в службу "103" пришел вызов по поводу: Теряет сознание. В экстренной медицинской помощи нуждался 62-летний житель Красноградского района.
Когда пациента госпитализировали, его сердце внезапно остановилось. Бригада ЭМД 2002 в составе врача Елены Тепляшиной, фельдшера Анны Григорик и водителя Максима Шоферова, сразу приступили к проведению реанимационных мероприятий, которые закончились возобновлением сердечно-дыхательной деятельности.
Живой мужчина был госпитализирован в лечебное учреждение.
Напомним, пьяного мужчину, тонувшего в реке под Харьковом, спасла скорая
.
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