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16.06.2022  09:33   Рита Парфенова

Пожар в бараке под Харьковом тушили два часа

Вечером 15 июня в поселке Буды произошел пожар, не связанный с обстрелами.

пожар в жилом доме барачного типа

Возгорание жилого дома барачного типа в поселке Буды Харьковского района произошло в 19:26, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Подар начался в одной из квартир деревянного барака, пламя быстро перекинулось на его крышу.

К моменту прибытия подразделений ГСЧС площадь горения составляла 250 кв.м.

Пять оперативных отделений спасателей сражались с огнем 21:25. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Напомним, всего за сутки с 15 по 16 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 11 оперативных выездов на ликвидацию пожаров.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, гсчс, харьков
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