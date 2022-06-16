Пожар в бараке под Харьковом тушили два часа

Вечером 15 июня в поселке Буды произошел пожар, не связанный с обстрелами.
Возгорание жилого дома барачного типа в поселке Буды Харьковского района произошло в 19:26, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Подар начался в одной из квартир деревянного барака, пламя быстро перекинулось на его крышу.
К моменту прибытия подразделений ГСЧС площадь горения составляла 250 кв.м.
Пять оперативных отделений спасателей сражались с огнем 21:25. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Напомним, всего за сутки с 15 по 16 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 11 оперативных выездов на ликвидацию пожаров.
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16 июня отмечается Международный день семейных денежных переводов.
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