16.06.2022 09:33 Рита Парфенова

Пожар в бараке под Харьковом тушили два часа

Вечером 15 июня в поселке Буды произошел пожар, не связанный с обстрелами.

Возгорание жилого дома барачного типа в поселке Буды Харьковского района произошло в 19:26, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Подар начался в одной из квартир деревянного барака, пламя быстро перекинулось на его крышу.

К моменту прибытия подразделений ГСЧС площадь горения составляла 250 кв.м.

Пять оперативных отделений спасателей сражались с огнем 21:25. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Напомним, всего за сутки с 15 по 16 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 11 оперативных выездов на ликвидацию пожаров.