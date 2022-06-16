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16.06.2022  09:45   Рита Парфенова

Ситуация в Харькове на утро 16 июня: сводка ХОВА

Шесть человек получили ранения в результате действий российских оккупантов в Харьковской области за прошедшие сутки.


РЕДПОСТ
Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 14 июня, передает РЕДПОСТ.
 
По его словам, один человек получил ранения в Лозовском районе, в Изюмском - ранены 5 мирных жителей.
 
В Харькове ночью из реактивных систем залпового огня был обстрелян Индустриальный район. Враг нанес удар по инфраструктуре. Жертв и пострадавших нет.
 
В области оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского, Изюмского и Лозовского районов.
 
В селе Лебяжье Чугуевского района из-за обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. От попадания российских боеприпасов произошли возгорания в Золочеве, также повреждены хозяйственные постройки, автомобили.
 
Напомним, вражеские обстрелы стали причиной трех пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.
Тэги:  агрессия россии, хова, харьков
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