16.06.2022 09:45 Рита Парфенова

Ситуация в Харькове на утро 16 июня: сводка ХОВА

Шесть человек получили ранения в результате действий российских оккупантов в Харьковской области за прошедшие сутки.



РЕДПОСТ

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 14 июня, передает РЕДПОСТ

По его словам, один человек получил ранения в Лозовском районе, в Изюмском - ранены 5 мирных жителей.

В Харькове ночью из реактивных систем залпового огня был обстрелян Индустриальный район. Враг нанес удар по инфраструктуре. Жертв и пострадавших нет.

В области оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского, Изюмского и Лозовского районов.

В селе Лебяжье Чугуевского района из-за обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. От попадания российских боеприпасов произошли возгорания в Золочеве, также повреждены хозяйственные постройки, автомобили.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной трех пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.