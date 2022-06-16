Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 16 июня

Измененные адреса пунктов выдачи "Укрпочты" и "Новой почты", которые будут работать сегодня на раздачу гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.
Гуманитарку по-прежнему можно бесплатно получить на пунктах выдачи «Новой почты» и «Укрпочты».
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Старайтесь меньше попадаться начальству на глаза: сегодня оно будет настроено жестко и авторитарно.
В Харькове облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Без осадков.
16 июня отмечается Международный день семейных денежных переводов.
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