Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 16 июня

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 2 случая заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 10 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 453 человек. Выздоровело 293 000 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 7 394 человека.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в четырех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 4 человек (в том числе у 2 жителей города Харькова). Четыре человека заболели в Красноградском районе, пооднму - в Лозовском и Чугуевском районах области.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 15 июня.
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Старайтесь меньше попадаться начальству на глаза: сегодня оно будет настроено жестко и авторитарно.
В Харькове облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Без осадков.
16 июня отмечается Международный день семейных денежных переводов.
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