12.08.2021 18:56

Живая легенда Харькова Николай Зимонин принимает поздравления с Днем освобождения города

Игорь Терехов побывал в гостях у героя-освободителя Харькова и поздравил с наступающими праздниками.



РЕДПОСТ

Об этом сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ . Николай Степанович Зимонин - человек, прошедший всю войну и участвовавший в боях за освобождение Харькова от нацизма.

Поздравить ветерана с наступающими главными праздниками города приехал исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов. Он выразил слова искренней благодарности Николаю Зимонину от всех харьковчан. "Мы гордимся такими людьми как Николай Степанович. Это люди чести, мужества и героизма, которые встали на защиту Родины в самую тяжёлую минуту, рискуя своей жизнью. И они выстояли, они победили и благодаря этому настоящему их подвигу мы живём".

А для Николая Зимонина именно две медали за мужество и есть самыми бесценными, которые стоили ему крови. Ведь он прошёл всю войну Пошел на фронт он из Брянской области, а закончил в Берлине. Был трижды ранен, контужен, но не сломлен.

Поздравления, цветы подарки от благодарных харьковчан. Также Игорь Терехов вручил ветерану почётную грамоту Харьковского городского совета.

Николай Зимонин говорит, что мечтает ещё пожить, уверен до ста лет точно, чтобы ещё вот так радоваться жизни.

Напомним, ранее мы писали, как будет проходить празднование Дня города в Харькове.

Фотогалерея