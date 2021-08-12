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12.08.2021  19:31   Дмитрий Колоней

Не уступил дорогу и устроил жесткое ДТП: информация патрульных об аварии в Харькове (фото)

Патрульные уточнили информацию о мощном столкновении иномарки и фуры.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на пресс-службу Патрульной полиции, сегодня, 12 августа 2021 года около 13:25 копам поступил вызов на ДТП на перекрестке улицы Космической и проспекта Науки.
 
По предварительной информации водитель автомобиля ГАЗ 3302 нарушил п.8.7.3.е ПДД Украины и столкнулся с автомобилем BMW. 
 
В результате ДТП никто не пострадал. На водителя автомобиля ГАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
 
 
Напомним, ранее мы писал о лобовом ДТП Opel и Жигулей.
Тэги:  дтп, авария, харьков, проспект науки
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