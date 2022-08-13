13.08.2022 15:05 Віталій Хінєвіч

Медовий спас: традиції та звичаї

Медовий або Маковий Спас святкують 14 серпня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ТСН.

Повідомляється, що з 14 серпня 2022 року розпочинається Успенський пост, який триває два тижні. У зв'язку з чим до святкового столу слід готувати лише пісні страви.

У цей день у храм люди несуть овочі, фрукти, мед, мак, щоб посвятити. Після цього приготувати різні страви.

14 серпня заборонено вести гучні бесіди, влаштовувати гучні святкування. Не можна займатися домашніми клопотами.

Якщо на Медовий Спас цілий день дощ, то весь рік не буде великих лісових пожеж. Ластівки та стрижі відлітають на південь – отже, ночі стають холоднішими.