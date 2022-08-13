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13.08.2022  15:25   Віталій Хінєвіч

Окупанти пошкодили у Харкові тепломагістраль

Внаслідок ракетного удару по Харкову пошкодження отримала тепломагістраль.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що працівники КП "Харківські теплові мережі" з ночі 13 серпня ліквідують наслідки ракетного удару по одній із магістралей центрального опалення.
  
Як повідомили на підприємстві, раніше цю теплотрасу вже підготували до опалювального сезону. Але сьогодні вночі вибухова хвиля пошкодила трубопровід та люки під нею. Тепер магістраль, яка взимку гріє 25 будинків харків'ян, доведеться замінити.
 
Нагадаємо, у Харківській області троє людей потрапили до лікарні внаслідок ворожих обстрілів.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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