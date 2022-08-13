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13.08.2022  15:35   Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловіки організували тютюновий «бізнес»

Виготовлені тютюнові вироби чоловіки реалізовували на ринках.

Тютюн
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, правоохоронці з’ясували, що у жовтні місяці минулого року 43-річний чоловік запропонував своєму знайомому зайнятись нелегальним виготовленням тютюнових виробів. Такий «бізнес» влаштував приятеля і той погодився.
 
Зазначається, що виготовляли цигарки у приватному будинку знайомого у місті Харкові. Щоб налагодити процес, 43-річний чоловік привіз знаряддя та сировину для незаконного виготовлення цигарок з фільтром, зокрема: станки для виготовлення цигарок, тютюн, фільтри, картонно-пакувальну продукцію. Виготовлені тютюнові вироби чоловіки реалізовували на ринках.
 
За даним фактом керівництво Харківської обласної прокуратури повідомило про підозру двом харків’янам за фактом незаконного виготовлення, зберігання підакцизних товарів з метою подальшого збуту, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 1, 2 ст. 204 КК України).
 
Нагадаємо, у Харкові син убив батька.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  криминал, харьков
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