13.08.2022 15:35 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловіки організували тютюновий «бізнес»

Виготовлені тютюнові вироби чоловіки реалізовували на ринках.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, правоохоронці з’ясували, що у жовтні місяці минулого року 43-річний чоловік запропонував своєму знайомому зайнятись нелегальним виготовленням тютюнових виробів. Такий «бізнес» влаштував приятеля і той погодився.

Зазначається, що виготовляли цигарки у приватному будинку знайомого у місті Харкові. Щоб налагодити процес, 43-річний чоловік привіз знаряддя та сировину для незаконного виготовлення цигарок з фільтром, зокрема: станки для виготовлення цигарок, тютюн, фільтри, картонно-пакувальну продукцію. Виготовлені тютюнові вироби чоловіки реалізовували на ринках.

За даним фактом керівництво Харківської обласної прокуратури повідомило про підозру двом харків’янам за фактом незаконного виготовлення, зберігання підакцизних товарів з метою подальшого збуту, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 1, 2 ст. 204 КК України).

Нагадаємо, у Харкові син убив батька.