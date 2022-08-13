13.08.2022 14:35 Віталій Хінєвіч

Проєкт «Освітнє літо» створив добірку фільмів для перегляду всією сім’єю

Добірка містить мультфільми та фільми різних жанрів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Оsvitanow.

Повідомляється, що на унікальній платформі «Спільно до навчання» створеною «Освіторією» у партнерстві з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та за підтримки Міністерства освіти і науки України представлено проєкт «Освітнє літо».

Проєкт підготував добірку фільмів для перегляду всією сім’єю. А саме 50 різноманітних стрічок за жанрами — від захопливого фентезі та мультфільмів до романтичних комедій та фільмів, заснованих на реальних подіях.

Організатори проєкту радять після перегляду додатково влаштувати обговорення: подискутувати в сімейному колі про головну ідею стрічки та проблеми, яку піднімають автори, про риси характеру та цінності героїв, які допомагали в скрутний момент, а також подумати разом, які висновки можна зробити і що корисного взяти для себе.

Для перегляду добірки та обрання стрічки можна перейти за посиланням на платформу.

Крім того, в добірці є історичне та освітнє кіно.

"53 стрічки- засновані на реальних подіях. Кожна з них — про відомого науковця, визначного винахідника чи подію, яка змінила хід історії. Як будувалась Ейфелева вежа? Як запускався на Місяць “Аполлон 13”? Яким було життя засновника Apple Стіва Джобса? Як підкорювався Еверест?",- зазначили в Оsvitanow.

Для перегляду історичного та освітнього кіно можна перейти за посиланням на платформу