13.08.2022 14:05 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усувають аварії на водоводах

У Харкові усунули 8 аварійних ситуацій на трубопроводах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 12 серпня бригадами аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» було оперативно ліквідовано 8 пошкоджень на ділянках трубопроводів холодного водопостачання та упорядковано 15 оглядових колодязів.

13 серпня, намічено ремонт 11 пошкоджених ділянок водоводів. Зокрема, у Шевченківському районі заплановано значний обсяг відновлювальних робіт.

«Перед проведенням ремонтних робіт, детально проаналізували ситуацію та намітили дієвий план з тим, щоб якомога оперативніше ліквідувати аварійні ситуації на водопровідних магістралях діаметром 300 і 200 мм по пр. Перемоги та вул. Ахсарова. Також проведемо заміну водопровідного вузла на трубопроводі, розташованому біля однієї з районних лікарень. Після завершення робіт в обов'язковому порядку впорядкуємо території», - зазначив начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Шевченківського району Андрій Целогородцев.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Крім цього відзначається, що для економії часу ремонтних бригад необхідно повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

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