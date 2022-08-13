    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харківському районі виявили чорного лісоруба
13.08.2022  13:45   Віталій Хінєвіч

У Харківському районі виявили чорного лісоруба

Злочинні дії чоловік вчиняв на території ДП «Жовтневий лісгосп».

Лісоруби
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що правоохоронці встановили, що у червні цього року 25-річний чоловік, перебуваючи на території ДП «Жовтневий лісгосп» у Харківському районі, зрубав 16 дубів. Зазначається, що громадянин розпиляв на колоди деревину, склав «здобутки» в автомобіль і поїхав. Але невдовзі його зупинив майстер лісу.
 
За даним фактом виявлено, що зловмисник заподіяв державі шкоду на суму майже 60 тис. гривень.
 
Дергачівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до Котелевського районного суду Полтавської області обвинувальний акт щодо 25-річного чоловіка за фактом незаконної порубки дерев, що заподіяло істотну шкоду (ч. 4 ст. 246 КК України).
 
Крім того, прокуратурою заявлено позов до чоловіка про стягнення вказаної суми.
 
Нагадаємо, у Харкові син убив батька.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  криминал, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.08 Надзвичайні події У Харкові син убив батька 12.08 Надзвичайні події У Харкові виявили чоловіка з наркотиками та гранатою 12.08 Надзвичайні події У Харківській області колишній правоохоронець перейшов на бік ворога
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 