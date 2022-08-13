13.08.2022 13:45 Віталій Хінєвіч

У Харківському районі виявили чорного лісоруба

Злочинні дії чоловік вчиняв на території ДП «Жовтневий лісгосп».

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що правоохоронці встановили, що у червні цього року 25-річний чоловік, перебуваючи на території ДП «Жовтневий лісгосп» у Харківському районі, зрубав 16 дубів. Зазначається, що громадянин розпиляв на колоди деревину, склав «здобутки» в автомобіль і поїхав. Але невдовзі його зупинив майстер лісу.

За даним фактом виявлено, що зловмисник заподіяв державі шкоду на суму майже 60 тис. гривень.

Дергачівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до Котелевського районного суду Полтавської області обвинувальний акт щодо 25-річного чоловіка за фактом незаконної порубки дерев, що заподіяло істотну шкоду (ч. 4 ст. 246 КК України).

Крім того, прокуратурою заявлено позов до чоловіка про стягнення вказаної суми.

Нагадаємо, у Харкові син убив батька.