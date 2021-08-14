Прогноз погоды в Харькове на субботу, 14 августа

Погодные условия на Харьковщине будут формироваться под влиянием восточной периферии европейского антициклона "Elfi". Будет сухо, а температурный фон снизится на 2 - 4 градуса, особенно в ночные часы.
Будет сухо, а температурный фон снизится на 2-4 градуса, особенно в ночные часы. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками.
Переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, 5 - 10 м / с.
Температура ночью 14 - 19 °, днем 26 - 31 °.
Народные приметы. 14 августа отмечается праздник Происхождения Креста Господня (Первый Спас). Наши предки говорили, что у Спаса всего в запасе: и дождь, и ветер, и разнопогодье, то есть погоду на этот день предугадать было сложно. Если все-таки в этот день будет дождь, то мало пожаров бывает. С этого дня начинаются проводы лета, может быть первый ранний ночной заморозок, начало холодных рос.
Звезды гороскопа обещают день чистоты. Начните утро с освежающего душа, приведите себя в порядок, и тогда весь день пройдет в хорошем тонусе. Вообще лучше не давать себе спуску во всем, что касается гигиены и чистоты. Конечно, перегибать палку тоже не стоит, но следует помнить, что чистота – залог здоровья, причем в этот день – особенно.
Погодные условия на Харьковщине будут формироваться под влиянием восточной периферии европейского антициклона "Elfi".
Международный день леворуких (International Left-Handers Day) впервые отметили 13 августа 1992 года по инициативе британского Клуба левшей (Left-Handers Club), созданного в 1990 году.
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