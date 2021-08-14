14.08.2021 07:00

Прогноз погоды в Харькове на субботу, 14 августа

Погодные условия на Харьковщине будут формироваться под влиянием восточной периферии европейского антициклона "Elfi". Будет сухо, а температурный фон снизится на 2 - 4 градуса, особенно в ночные часы.

Будет сухо, а температурный фон снизится на 2-4 градуса, особенно в ночные часы. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками.

Переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, 5 - 10 м / с.

Температура ночью 14 - 19 °, днем 26 - 31 °.

Народные приметы. 14 августа отмечается праздник Происхождения Креста Господня (Первый Спас). Наши предки говорили, что у Спаса всего в запасе: и дождь, и ветер, и разнопогодье, то есть погоду на этот день предугадать было сложно. Если все-таки в этот день будет дождь, то мало пожаров бывает. С этого дня начинаются проводы лета, может быть первый ранний ночной заморозок, начало холодных рос.