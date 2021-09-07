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07.09.2021  20:56   

Помогите найти: В Харькове ушла в ночь и пропала женщина с Основы (фото)

Четвертый день не могу найти 34-летнюю жительницу Харькова Викторию Гривень.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове 4-го сентября 2021 года из дома в Аптекарском переулке около 22:30-23:00 в светлой кофте, светло-зеленых штанах с облаками и оранжевых кроссовках, с черным клатчем в руках, вышла женщина с длинными светло-русыми волосами Виктория Грикень. С тех пор 34-летняя женщина пропала.

Приметы:  рост 165-170 см., среднего телосложения.

При себе имела документы.

Особые приметы: веснушки на лице.    

Всем, кто имеет информацию, просьба звонить 068-777-0-112 или 102  

Пропала 34-летняя Виктория Грикень с Аптекарского переулка. Новости Харькова

 

 

Напомним, ранее мы писали о розыске пропавшего в Харькове 33-летнего Дмитрия Пироженко.

 

 

Тэги:  пропала женщина, харьков
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