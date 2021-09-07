07.09.2021 20:56

Помогите найти: В Харькове ушла в ночь и пропала женщина с Основы (фото)

Четвертый день не могу найти 34-летнюю жительницу Харькова Викторию Гривень.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове 4-го сентября 2021 года из дома в Аптекарском переулке около 22:30-23:00 в светлой кофте, светло-зеленых штанах с облаками и оранжевых кроссовках, с черным клатчем в руках, вышла женщина с длинными светло-русыми волосами Виктория Грикень. С тех пор 34-летняя женщина пропала.

Приметы: рост 165-170 см., среднего телосложения.

При себе имела документы.

Особые приметы: веснушки на лице.

Всем, кто имеет информацию, просьба звонить 068-777-0-112 или 102

Напомним, ранее мы писали о розыске пропавшего в Харькове 33-летнего Дмитрия Пироженко.