Помогите найти: В Харькове ушла в ночь и пропала женщина с Основы (фото)

Четвертый день не могу найти 34-летнюю жительницу Харькова Викторию Гривень.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове 4-го сентября 2021 года из дома в Аптекарском переулке около 22:30-23:00 в светлой кофте, светло-зеленых штанах с облаками и оранжевых кроссовках, с черным клатчем в руках, вышла женщина с длинными светло-русыми волосами Виктория Грикень. С тех пор 34-летняя женщина пропала.
Приметы: рост 165-170 см., среднего телосложения.
При себе имела документы.
Особые приметы: веснушки на лице.
Всем, кто имеет информацию, просьба звонить 068-777-0-112 или 102
Напомним, ранее мы писали о розыске пропавшего в Харькове 33-летнего Дмитрия Пироженко.
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